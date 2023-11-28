Общество 28 ноября 2023, 17:03 Психолог Чигарькова: прогулки и фитнес помогут переключиться с проблем на работе на личную жизнь

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Многие люди выплескивают на семью негативные эмоции, принесенные с работы. Переключаться между сферами деятельности помогут фитнес и прогулки, сообщила психолог Светлана Чигарькова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, переходное пространство между двумя мирами может быть для каждого свое, найти его можно путем экспериментов. Так, для одного человека переходом может стать чашка кофе в тишине, для другого — урок танцев или разговор с друзьями.

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«Задача действия в том, чтобы дать себе время осмыслить, завершить рабочий день и переключиться на личную жизнь», — пояснила психолог.