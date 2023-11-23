Общество 23 ноября 2023, 12:02 Психолог Чен: стресс у ребенка может обернуться аллергией

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Поведение матери способно спровоцировать аллергию у ребенка. Об этом рассказала психолог Карина Чен в беседе с сайтом «Страсти».

По ее словам, такой недуг может быть запущен в ответ на потрясение. Так, стрессовое состояние при контакте с определенным предметом или продуктом приводит к образованию триггера. В схожей ситуации он проявится вновь, но уже как аллергическая реакция, объяснила специалист.

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Исход зависит от состояния психики ребенка. А у детей она, как правило, нестабильна, добавил сайт «Дни.ру».