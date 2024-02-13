Общество 13 февраля 2024, 15:39 Психолог Чен: принятие изменений поможет пережить кризис среднего возраста у партнера

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Кризис среднего возраста — эмоциональное состояние, сопровождающееся острой неудовлетворенностью жизнью. Как пережить трансформационный период у партнера, рассказала психолог Карина Чен в беседе с «ФедералПресс».

«Справиться с этим критическим этапом в семье можно — все зависит от грамотных и своевременных шагов со стороны второй половинки», — пояснила эксперт.

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Она посоветовала не искать причину в себе и не обижаться на возлюбленного. Кроме того, важно осознать и принять изменения близкого человека.