Общество 18 ноября 2022, 15:40 Психолог Быкова объяснила, почему современные бабушки уделяют меньше времени внукам Психолог Быкова: бабушки 40-55 лет — это женщины, у которых есть работа или свой бизнес

Читать 360tv в

Педагог-психолог, автор серии книг «Ленивая мама» Анна Быкова в разговоре с сайтом kp.ru объяснила, почему современные бабушки не готовы сидеть с внуками по выходным.

Как отметила специалист, бабушки в возрасте от 40 до 55 лет — это женщины, у которых есть работа или собственный бизнес. В конце рабочей недели они, как правило, хотят отдохнуть или уделить свободное время себе и своим домашним делам.

Реклама

«Внуки на все выходные — это без шансов даже просто выспаться. А еще на эти дни часто планируются театры, концерты, встречи с друзьями, парикмахер, стоматолог…», — добавила Быкова.

Реклама

Она отметила, что иметь личную жизнь можно в любом возрасте, и это нормально, когда у бабушки есть желание сходить в театр или кино.