Общество 19 января 2024, 14:38 Психолог Бутина: страх нищеты сужает когнитивные способности мозга к развитию

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Страх нищеты, который закладывается в детстве, сильно портит качество жизни. Он сужает когнитивные способности мозга к развитию, сообщила психолог Лариса Буткина сайту gazetametro.ru.

По словам специалиста, человек перестает видеть ресурсы, возможности и выход из сложной ситуации. Обычно люди с таким страхом вечно недовольны жизнью, глубоко несчастны и завистливы, сообщили «Дни.ру».

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Избавиться от страха и улучшить качество жизни поможет определение первичных потребностей и уровня достатка. В этом списке должно быть то, что наполняет и радует конкретного человека, добавила психолог.