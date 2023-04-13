Общество 13 апреля 2023, 16:14 Психолог Бут: токсичного человека отличает высокое самомнение

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Общение с токсичными людьми может испортить человеку настроение. О том, как распознать таких людей, рассказал кандидат психологических наук Валерий Гут в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, токсичного человека отличает постоянное недовольство жизнью. Он всегда жалуется на окружающих его людей и обесценивает чужие идеи. Также распознать его можно по высокому самомнению — такой человек никогда не извинится за свои ошибки перед другими.

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Кроме того, токсичность выражается в неспособности радоваться успехам чужих людей, добавил психолог.