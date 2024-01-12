Общество 12 января 2024, 14:28 Психолог Бурняшев посоветовал научиться слушать друг друга, чтобы сохранить отношения

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В период новогодних праздников возрастает число обращений в психологам, потому что отношения начинают давать трещины, когда люди долго время находятся вместе. Об этом «Известиям» рассказал доктор психологических наук Михаил Бурняшев.

Он объяснил, что над отношениями нужно работать, чтобы сохранить их. Для этого, в первую очередь, людям нужно научиться слушать друг друга. Как добавила «Свободная пресса», важно не только говорить о своих чувствах, но и проникаться проблемами партнера.

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«Также нужно учиться идти на компромиссы и устанавливать личные границы. Совместные мероприятия, хобби, путешествия помогают укрепить отношения и создать общие воспоминания», — отметил эксперт.

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