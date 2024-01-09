Общество 09 января 2024, 16:12 Психолог Бурняшев назвал нереалистичные ожидания от партнера главной ошибкой в браке

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Главной ошибкой любого брака являются нереалистичные ожидания от партнера. Об этом изданию «ФедералПресс» сказал психолог и психотерапевт Михаил Бурняшев.

По его словам, чаще всего женщина или мужчина ожидают, что их муж или жена будут соответствовать некоему идеальному образу, который они придумали в своей голове. При этом ожидание и реальность иногда не совпадают.

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Многие супруги отдают приоритет не своей нынешней семье, а отношениям в родительских семьях. Это тоже распространенная ошибка в браке. Как заметил Бурняшев, партнер должен стоять у другого на первом месте.