Психолог Бурлакова посоветовала игры для всей семьи, чтобы справиться со стрессом | 360°

Общество 12 октября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Психолог Бурлакова посоветовала игры для всей семьи, чтобы справиться со стрессом Unsplash

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Психолог Ирина Бурлакова рассказала, что игры для всей семьи помогают преодолеть стресс. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Самым простым вариантом является всем известная игра «Камень — ножницы — бумага ». Психолог пояснила, что она способствует развитию внимательности и пониманию психологии соперника.

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Также есть игра на внимание под названием «Что изменилось?». Перед игроком раскладывают несколько предметов, которые он должен запомнить. После этого он отворачивается, а в это время некоторые предметы меняют местами или вовсе убирают. В конце игрок должен понять, что изменилось.

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Есть игра «Ухо-нос», которая развивает связи между полушариями мозга. Игроки должны одной рукой коснуться носа, а другой — противоположного уха. Потом несколько раз хлопнуть в ладоши и быстро поменять руки местами. Проигрывает тот, кто сбился или ошибся.

Также хорошо развивает внимательность игра «Не перепутай». По правилам ведущий должен касаться разных частей тела, а называть при этом другие. Например, он может потрогать нос и сказать: «Ухо». Другие игроки должны касаться только тех частей тела, которые ведущий называет, не обращая внимания на то, что он при этом показывает.

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