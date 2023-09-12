Общество 12 сентября 2023, 17:11 Психолог Булгакова сообщила, что ожидание счастливого будущего формирует огромный стресс

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в разговоре с Life рассказала, что сильное ожидание счастливого будущего формирует у человека огромный стресс.

С юного возраста человек начинает рисовать у себя в голове картину идеального будущего, тем самым заражаясь синдромом отложенной жизни. Психолог порекомендовала жить здесь и сейчас.

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«Как избежать синдрома отложенной жизни? Ничего не откладывать на потом. Жить здесь и сейчас», — сказала Булгакова.