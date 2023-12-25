Общество 25 декабря 2023, 13:25 Психолог Булгакова рассказала, что лучше всего звать Деда Мороза к ребенку в утренние часы

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с изданием Life рассказала, как подготовить ребенка к приходу Деду мороза и Снегурочки, чтобы он радовался, а не капризничал.

По словам специалиста, за неделю до прихода сказочных персонажей можно написать письмо с пожеланиями. Также в это время можно начать смотреть с ребенком новогодние мультфильмы.

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Лучше всего, если Дед Мороз со Снегурочкой придут в утреннее время, например с 11:00, когда ребенок уже активен, но еще не утомился. Маленькому ребенку в этот момент лучше сидеть на руках у мамы, чтобы он не испугался и смог привыкнуть, добавила психолог.