08 апреля 2024, 15:07
Психолог Булгакова посоветовала рисовать, чтобы успокоить нервы в домашних условиях
Рисование поможет быстро успокоить расшатавшиеся нервы, если нужно прийти в себя без помощи специалистов и медикаментов. Об этом News.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По ее словам, творчество и созерцание — это одни из лучших способов справиться со стрессом. Поэтому можно или начать рисовать самому, или посетить выставку или музей.
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«Любой поход на выставку, в музей будет иметь терапевтический эффект. Вы испытываете определенные эмоции, происходит внутренняя работа», — отметила психолог.
Она также добавила, что можно не только рисовать, но и раскрашивать картинки. Причем, если человек делает акцент на красный и черный цвета, это говорит о перенапряжении и надломе.
Психология
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