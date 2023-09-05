Общество 05 сентября 2023, 19:00 Психолог Бугрова: саморазвитие и общение с друзьями избавит от приступов ревности

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Чрезмерно ревнивым людям стоит заняться саморазвитием и проводить побольше времени в компании друзей. Об этом сообщила психолог Екатерина Бугрова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, пока человек не научится проводить время с удовольствием в одиночестве, он не будет интересен окружающим как личность. Людям, страдающим приступами ревности, необходимо найти интересное дело или хобби.

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Психолог также посоветовала обговорить проблему вместе со своим партнером, сообщил сайт kp.ru.