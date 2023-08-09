Общество 09 августа 2023, 15:20 Психолог Бугрова рассказала, что неуверенные в себе люди избегают прямого контакта и краснеют в лице

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Психолог Екатерина Бугрова в разговоре с изданием «Газета.Ru» перечислила признаки, которые выдают неуверенных в себе людей. По словам специалиста, первый показатель — это избегание прямого контакта.

Неуверенные в себе люди часто находятся в закрытой позе, они пытаются чем-то занять руки, путаются в словах и краснеют в лице.

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«Постоянные мысли: „А правильно ли я сказал?“, „А что обо мне подумают?“, „А вдруг я выгляжу глупо“ — мешают сосредоточиться на диалоге», — добавила психолог.

Во время разговора с другим человеком она порекомендовала не прятать руки и не пытаться их чем-то занять. Ваш собеседник заметит, что вам не хватает опоры внутри.