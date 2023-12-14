Общество 14 декабря 2023, 15:40 Психолог Бучкова посоветовала не открывать детям правду про Деда Мороза до 5 лет

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По мере того, как ребенок подрастает, перед родителями встает вопрос, как открыть ему правду про Деда Мороза. Как сделать это менее травматично, «Ридусу» рассказала психолог Алла Бучкова .

По ее словам, не стоит говорить детям до пяти лет, что Деда Мороза не существует. Если родители хотят заранее подготовить ребенка, нужно выбирать более обтекаемые формулировки. Например, можно сказать, что Дед Мороз существует, пока в него верят.

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В шесть лет можно понемногу открывать ребенку правду, но делать это тоже в очень аккуратных выражениях в форме сказки.

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