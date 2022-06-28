Психолог Бучкова дала советы по подготовке детей к отпуску

Психолог Алла Бучкова рассказала, что перед поездкой в отпуск стоит подготовить к этому детей. Об этом сообщило издание «Ридус».

По данным сайта kp.ru, детям до одного-двух лет следует скорректировать режим, если разница во времени в поездке составит более пары часов.

«Родители также должны заранее продумать вопросы организации питания и медицинской помощи в случае необходимости», — рассказала психолог.

Она отметила, что детям старше трех лет следует подробно рассказать, куда они едут и какие правила поведения важно соблюдать в месте отдыха.

«И самое главное условие на любой стадии — это спокойствие родителей, уверенность в том, что они поступают правильно, отправляясь в туристическую поездку с маленькими детьми», — заключила Бучкова.

Она отметила, что детей также можно привлечь к выбору отеля и покупке билетов, так как сейчас большинство умеют хорошо управляться с компьютером и другими гаджетами.

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