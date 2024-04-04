04 апреля 2024, 12:30
Психолог Брюс: чаще всего «семейное счастье» навязывают люди, недовольные своим браком
Окружающие могут навязывать «семейное счастье» и задавать бестактные вопросы о замужестве и детях. Чаще всего это делают люди, недовольные собственным браком, сообщила психолог Мария Брюс в беседе с Life.
По словам специалиста, некоторые считает замужество единственной высшей ценностью в жизни. При этом нередко в браке такие люди глубоко несчастны; они терпят равнодушие и недовольны партнером. Не реагировать на бестактные вопросы поможет опора на себя.
Реклама
«Когда в ваших руках чувствуется руль, пропадает желание реагировать на злополучное „Когда замуж, когда дети?“», — отметила Брюс.
Брак
Психология
Реклама
Реклама