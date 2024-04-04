Общество 04 апреля 2024, 12:30 Психолог Брюс: чаще всего «семейное счастье» навязывают люди, недовольные своим браком

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Окружающие могут навязывать «семейное счастье» и задавать бестактные вопросы о замужестве и детях. Чаще всего это делают люди, недовольные собственным браком, сообщила психолог Мария Брюс в беседе с Life.

По словам специалиста, некоторые считает замужество единственной высшей ценностью в жизни. При этом нередко в браке такие люди глубоко несчастны; они терпят равнодушие и недовольны партнером. Не реагировать на бестактные вопросы поможет опора на себя.

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«Когда в ваших руках чувствуется руль, пропадает желание реагировать на злополучное „Когда замуж, когда дети?“», — отметила Брюс.