Общество 23 ноября 2022, 19:10 Психолог Браженская рассказала, как правильно загадывать новогодние желания Психолог Браженская: желание на Новый год нужно превратить в цель

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Психолог Наталья Браженская дала несколько советов, которые помогут правильно загадывать желания на Новый год. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Во-первых, желание должно быть свое. Не стоит загадывать что-то для других людей, потому что тогда не будет мотивации для исполнения, считает психолог.

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Также она посоветовала записывать желание. Потому что после этого оно превращается в цель, уточнила Браженская. При этом следует сформулировать его максимально подробно.

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Кроме того, психолог рекомендовала не зацикливать на загаданном.

«Чем сильнее для вас значимость загаданного, тем больше напряжение», — заключила она.