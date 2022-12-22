Общество 22 декабря 2022, 20:06 Психолог Браженская посоветовала относиться к 1 января как к простой дате

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Психолог Наталья Браженская дала советы, которые помогут создать новогоднее настроение. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Во-первых, не стоит забывать, что 1 января — это простая дата. Ничего страшного не случится, если какие-то дела вы не успеете сделать до Нового года, уточнило ИА Nation News. Также Браженская посоветовала составить список дел.

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«Как только хаос планов упорядочится на бумаге, вам станет спокойнее», — заключила она.

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