Общество 28 августа 2023, 16:39 Психолог Боровец посоветовала родителям первоклассников не сравнивать ребенка с остальными детьми

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Первоклассники переживают большой стресс из-за кардинальной смены образа жизни. Родителям новоиспеченных школьников не следует сравнивать своих детей с другими, сообщила психолог Екатерина Боровец в беседе с Life.

По словам специалиста, взрослым очень важно не забывать о том, что каждый ребенок индивидуален. Также родителям следует лично познакомиться с классным руководителем для понимания стиля его работы.

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Кроме того, психолог посоветовала взрослым дать понять первокласснику, что они всегда рядом и поддержат в непростых ситуациях, сообщил «ФедералПресс».