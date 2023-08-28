Общество 28 августа 2023, 14:38 Психолог Бондаренко посоветовала бороться с осенней хандрой с помощью работы с потоком мыслей

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Клинический психолог Марина Бондаренко в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что побороть осеннюю хандру можно, работая с собственным потоком мыслей.

Для выполнения упражнения следует взять лист бумаги, разделить его на два столбца и в один из них записать все депрессивные мысли, а во второй — свои предположения и дела, которые идут хорошо.

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«После этого сравните свои предположения с реальностью», — сообщила специалист.

В заключении упражнения нужно похвалить себя за очередной шаг в направлении к осознанному поведению, резюмировала Бондаренко.