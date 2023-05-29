Общество 29 мая 2023, 17:59 Психолог Большакова рассказала, что планирование помогает вернуть чувство стабильности

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В непростое время тяжело сохранить чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И чтобы вернуть себе спокойствие, нужно снова строить планы. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог, КПТ-терапевт Виктория Большакова.

По ее словам, нужно ввести в жизнь определенные постоянные переменные. Например, четко прописать режим дня и соблюдать его. Также помогает успокоиться четкое определение своих приоритетов.

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«Чтобы стабилизировать свою жизнь и вновь строить планы на день, неделю или месяц, важно ввести в свой распорядок дня постоянные переменные», — отметила Виктория Большакова.

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