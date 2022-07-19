Психолог Болдина рассказала, как побороть стресс от переезда в другую страну

Переезд в другую страну, вне зависимости от того, вынужденный он или нет, это всегда большой стресс для человека из-за кардинальной смены обстановки. Психолог Александра Болдина рассказала Lenta.ru, как справиться с тревогой при релокации.

«Даже долгожданный переезд — это большой стресс, с последствиями которого придется столкнуться, когда уляжется первая эйфория. А вынужденная релокация умножает этот стресс в несколько раз», — сказала психолог.

Она посоветовала сразу же после переезда ввести в жизнь свои обычные ритуалы, к которым вы привыкли в предыдущем месте жительства.

«Вспомните свои ежедневные рутины: кофе у окна, зарядка, чтение книги, разговор с другом, все, что вам даст ощущение „я делаю это всегда“», — посоветовала Болдина.

Познакомьтесь с местом, в котором теперь живете, найдите «свои места»: кафе, в котором будете пить кофе, маршрут, по которому будете ходить на прогулку или до метро. Договорите6сь с близкими созваниваться по одним и тем же дням в определенное время: такая рутина поможет справиться с тоской по тем, кто остался по ту сторону границы.