Психолог Болдина: работа TikTok-блогером может привести к эмоциональному выгоранию

Тренер по стрессоустойчивости и выходу из выгорания, практикующий психолог, Александра Болдина заявила, что работа TikTok-блогером может привести к эмоциональному выгоранию. Об этом написала Lenta.ru.

«Работа тиктокера — огромная нагрузка на юного человека, иногда еще с не сформировавшейся психикой. Да, с одной стороны, молодые люди гиперактивны, адаптивны, но с другой, они сложнее справляются со стрессом, у них еще нет привычки работать и соблюдать гигиену труда», — отметила тренер.

Болдина добавила, что многие люди не воспринимают это занятие как работу и считают, что отдых в этом деле не нужен.

«Кажется, что работа блогером в TikTok — это что-то очень простое, зачем отдыхать, если ты просто сидишь в телефоне? К тому же многие приравнивают эту работу к хобби и живут стереотипом о том, что занимаясь любимым делом, отдыхать не нужно», — сообщила она.

Как заметила практикующий психолог Анна Ильина, помимо эмоционального выгорания у тиктокеров могут возникать ощущение постоянного соревнования, зависимость от общения и внимания.