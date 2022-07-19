Психолог Болдина объяснила, чем вредна жалость к себе

Попадая в непривычные или неприятные обстоятельства, не стоит начинать жалеть себя, поскольку это мешает принимать самостоятельные решения. Таким мнением с Lenta.ru поделилась психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина.

Жалость к себе — это обычно крик о помощи, ожидание того, что кто-то придет и разберется с вашими проблемами. Однако устраивать свою жизнь человек должен самостоятельно, тем более что чужие решения и советы не всегда придутся вам по вкусу. Люди, которые любят жалеть себя, находятся в «детской позиции», считает психолог.

«А это означает беспомощность, невозможность принимать решения, отсутствие ответственность за свою жизнь», — сказала она.

Обычно люди способны на большее, чем думают. Если вам кажется, что вы не сможете справиться самостоятельно, вспомните, как вы уже решали мелкие и крупные проблемы в своей жизни.

«Вы отменяете звонок по скайпу, если у вас нет интернета. Вы вызываете эвакуатор, если у вас посреди дороги заглохла машина. Наша жизнь состоит из микро- и макроадаптаций, и вы точно умеете справляться с возникающими сложностями», — сказала Болдина.