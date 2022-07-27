Психолог Бойс перечислила способы, как побороть тревогу

Известный психолог Элис Бойс дала советы, как эффективно справиться с состоянием тревожности. Об этом написало издание Psychology Today.

Первое, что посоветовала специалист, это трезво оценивать ситуацию и подумать о том, что ничего криминального и сверхъестественного не произошло. Это касается мелких неприятностей, которые точно не угрожают жизни человека или его близким.

Психолог рекомендует хотя бы на несколько минут перестать думать о проблеме. Затем это время необходимо постепенно увеличивать, написало utro.ru.

Также можно привлечь к проблеме постороннего человека и вкратце описать ему свое состояние. Человек, который не имеет отношения к неприятностям, которые случились с вами, сможет более реалистично оценить проблему и дать нужный совет.

Кроме того, Бойс предлагает бороться с тревожностью с помощью проживания проблемы. То есть с ней необходимо встретиться лицом к лицу. Человеку хватит 30 минут на то, чтобы хорошенько попереживать, а затем вернуться к привычному образу жизни.