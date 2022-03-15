Психолог Бояринова рассказала, как не рассориться с близкими в трудные времена

Когда наступают тяжелые времена, как сейчас, очень важно сохранить доверительные отношения с близкими людьми. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала Общественной службе новостей, как не рассориться с семьей и друзьями, даже если расходятся взгляды.

Происходящее сейчас психолог сравнила с первым временем пандемии коронавируса.

«Пришел какой-то неизвестный вирус. Он всех косил, был высокий уровень заболеваемости. Люди очень боялись смерти. Нам навязывались определенные правила, против которых кто-то чувствовал протест. Естественно, мнения разделились: кто-то думал, что это все ерунда, а кто-то впадал в панику. И все это было очень тяжело», — сказала она.

Сейчас к волнению, страху перед будущим добавляются политические разногласия. По словам психолога, если с близкими сильно расходятся взгляды, лучше не обсуждать с ними острые темы, чтобы избежать конфликтов. Важнее сохранить теплые отношения, чем доказать свою позицию, пояснил «ФедералПресс».

«Есть люди, с кем я не говорю на эту тему; есть те, кто высказал свое мнение и я с ним согласна. А есть те, с кем я могу поделиться страхами и сомнениями — они могут поддержать», — заключила Бояринова.