Психолог Бояринова рассказал, как можно изменить жизнь к лучшему

Психолог Светлана Бояринова заявила, что любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону, если сам этого захочет. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она объяснила, что никакие отговорки не имеют значения. Например, в случае если женщина живет с мужем-тираном, потому что ей некуда идти.

«В природе не существует такого оправдания: „Я не сходил в туалет потому, что некуда было“. Если приспичит, мы и в кусты сходим, и за гаражи», — заявила Бояринова.

По ее мнению, в этой ситуации работает тот же принцип. Можно обратиться за помощью к родственникам, друзьям или в кризисные центры, снять квартиру, уточнила психолог.

«Тот, кто ищет возможности — всегда находит», — считает она.

Бояринова отметила, что человек добровольно выбирает позицию жертвы. В этом случае лучше всего просто научиться наслаждаться жизнью, заявила она.

«Если искать причины не делать, всегда их найдешь. И наоборот! С трезвой головой и песней вперед к лучшей жизни, если считаешь, что ее достойна», — заключила Бояринова.