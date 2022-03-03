Психолог Бояринова посоветовала бороться со стрессом прогулками и «переключением»

В последнее время поток информации сильно сказывается на моральном состоянии людей. У кого-то это может вызывать тревожность, стресс. Каким обзразом бороться с накопившейся напряженностью, рассказала «Общественной службе новостей» семейный психолог Светлана Бояринова.

Первым делом она посоветовала выстроить систему правил. Людям необходимо ответить на вопрос, какие именно эмоции вызывает происходящее, а также обозначить запретные темы с родственниками и друзьями.

Бояринова также рекомендует не забывать про ежедневные прогулки и «переключение». В крайнем случае, можно прийти на прием к специалисту, который посоветует препараты для успокоения нервов.

«Кому-то помогают молитвы, кому-то медитации, кому-то — рутинные дела. Точно не время сейчас кому-то что-то доказывать и спорить, бить себя пяткой в грудь и кричать: „Я прав и лучше понимаю в политической ситуации!“», — сообщила психолог.

Если некуда направить свою энергию и силы, психолог посоветовала сходить в дома престарелых, пообщаться с инвалидами или навестить животных в приютах.