Психолог Бояринова объяснила, как составить карту желаний

Психолог Светлана Бояринова рассказала, что карта желаний может помочь исполнить мечты, и поделилась секретами ее составления. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным ИА Nation News, она объяснила, что для того, чтобы составить свою карту желаний, нужно взять доску и разместить на ней изображения или заметки о том, что вам хочется иметь. Также можно сделать такую карту в электронном формате. Это поможет визуализировать желания и всегда о них помнить.

Бояринова уточнила, что если больше ничего не делать, никакие мечты не сбудутся. Например, если человек хочет начать заниматься спортом, он может представить фитнес-зал своей мечты и спортивную одежду.

«Но дальше нужно совершать действия. Вы должны выйти на улицу. Купить абонемент в спортивный зал. Начать заниматься спортом», — рассказала психолог.

Он добавила, что желания нужно загадывать только про себя, а также соотносить их с реальностью. Например, при зарплате в 30 тысяч рублей бесполезно мечтать о миллионах через месяц. Также следует расписать шаги, которые необходимо сделать для исполнения желания.