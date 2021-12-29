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    29 декабря 2021, 17:31

    Психолог Бояринова объяснила, как составить карту желаний

    Дарья Морозова

    Психолог Светлана Бояринова рассказала, что карта желаний может помочь исполнить мечты, и поделилась секретами ее составления. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Психолог Бояринова объяснила, как составить карту желаний

    По данным ИА Nation News, она объяснила, что для того, чтобы составить свою карту желаний, нужно взять доску и разместить на ней изображения или заметки о том, что вам хочется иметь. Также можно сделать такую карту в электронном формате. Это поможет визуализировать желания и всегда о них помнить.

    Бояринова уточнила, что если больше ничего не делать, никакие мечты не сбудутся. Например, если человек хочет начать заниматься спортом, он может представить фитнес-зал своей мечты и спортивную одежду.

    «Но дальше нужно совершать действия. Вы должны выйти на улицу. Купить абонемент в спортивный зал. Начать заниматься спортом», — рассказала психолог.

    Он добавила, что желания нужно загадывать только про себя, а также соотносить их с реальностью. Например, при зарплате в 30 тысяч рублей бесполезно мечтать о миллионах через месяц. Также следует расписать шаги, которые необходимо сделать для исполнения желания.