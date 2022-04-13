Психолог Бохов объяснил, почему лениться иногда полезно

Клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Игорь Бохов заявил, что иногда лень является здоровой реакцией организма на перегрузки. Об этом сообщил сайт РИАМО.

«Со словом лень у нас ассоциируется нечто нехорошее и постыдное. Например, люди, выросшие в Советском Союзе, привыкли к ударному труду — в колхозе, на стройке, заводе. Отдыхать тогда считалось чем-то неприличным, вспомним хотя бы лозунги „Даешь пятилетку за три года!“. Тунеядцев и вовсе считали маргинальными личностями. Но с тех пор многое изменилось», — сказал Бохов.

Психолог отметил, что сейчас адекватный работодатель не ставит перед собой цели выжать из работника все соки. Он понимает, что переработка губит не только конкретного человека, но и всю компанию.

Людям необходимо бережно относиться к себе, соблюдать баланс труда и отдыха, поэтому в лени нет ничего плохого.

«Позволять себе лениться, например, на выходных — это нормально. Достаточный сон, отсутствие спешки и приятные дела позволят восстановить силы и приготовиться к новой продуктивной рабочей неделе. А если вы почувствовали, что выдохлись, можно попросить у начальства отгул и посвятить его ничегонеделанию и медитации. Адекватный работодатель пойдет навстречу такой просьбе», — резюмировал специалист.