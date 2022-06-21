Психолог Бохов дал рекомендации при боязни открытого пространства

Психолог Игорь Бохов дал совет людям с боязнью открытых пространств — агорафобией. Об этом сообщило РИАМО.

Он рассказал, что у людей с такой фобией в общественных местах могут случаться панические атаки. Он отметил, что они длятся недолго, но по ощущениям это может быть вечность. Чтобы справиться с панической атакой, следует замедлить дыхание и, например, сконцентрироваться на поочередном сокращении и расслаблении мышц тела.

«Попробуйте сфокусироваться на том, что происходит вокруг вас, и оставаться „здесь и сейчас“», — пояснил Бохов.

Он отметил, что агорафобия может мешать полноценной жизни, так как людям с этим расстройством может быть трудно даже ходить на работу. Чтобы справиться со страхами, следует пройти психотерапию.