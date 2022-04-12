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    12 апреля 2022, 22:07

    Психолог Бочкова рекомендовала научить ребенка безопасному поведению

    Дарья Морозова

    Психолог Ольга Бочкова рассказала, как научить ребенка безопасному поведению с незнакомцами. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным РИА ФАН, она объяснила, что не стоит запрещать что-то ребенку. Вместо этого лучше объяснить, как себя вести.

    «Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать „нет“, убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям», — пояснила Бочкова.