Психолог Бочкова рекомендовала научить ребенка безопасному поведению

Психолог Ольга Бочкова рассказала, как научить ребенка безопасному поведению с незнакомцами. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным РИА ФАН, она объяснила, что не стоит запрещать что-то ребенку. Вместо этого лучше объяснить, как себя вести.

«Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать „нет“, убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям», — пояснила Бочкова.