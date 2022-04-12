Психолог Бочкова рассказала, как правильно оградить ребенка от общения с преступником

Обычные предупреждения родителей не общаться с незнакомцами часто оказываются недостаточно понятные для ребенка, рассказала психолог Ольга Бочкова. В разговоре с «Газетой.ru» она объяснила, как правильно научить ребенка не общаться с опасными людьми.

«Например, запрет „никогда никуда не ходи с незнакомыми“ вызывает много вопросов: „А никогда — это сколько?“, „А если другой ребенок зовет меня играть?“, „А если на прошлой неделе познакомились — уже можно?“ Выходит путаница, запрет теряет свою силу», — пояснила психолог.

Кроме того, ребенка может сбивать то, что и сами родители часто общаются с незнакомцами: курьерами, таксистами, кассирами и так далее. Поэтому лучше подробно объяснить ребенку, чего именно можно опасаться. Начинать вести такие разговоры стоит примерно с четырех лет.

«Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать „нет“, убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям», — сказала Бочкова.