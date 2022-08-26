Психолог Бочкова назвала телефон хорошим подарком для первоклассника

Детский психолог Ольга Бочкова считает, что телефон для ребенка, который идет в первый класс, является подходящим подарком. Это необходимое средство связи, пояснила она в разговоре с ТСН24.

Бочкова подчеркнула, что родителям будет спокойнее, если они смогут позвонить ребенку в любой момент. На телефон следует установить защиту от неподходящей для детей информации, добавила она.

«Я рекомендую купить ребенку типовой гаджет, которым пользуются дети из его социального окружения», — заключила психолог.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в Интернете Андрей Сиденко отметил, что телефон для ребенка стоит подготовить заранее. Он посоветовал установить родительский контроль и создать отдельный аккаунт.

«Не рекомендуется использовать родительские, чтобы не было связи с банковскими картами мамы или папы», — пояснил Сиденко.

Психолог Алена Леонова выразила мнение, что детей нужно ограничивать в использовании смартфона. До трех лет лучше вообще не давать им гаджеты.