Общество 22 февраля 2024, 17:01 Психолог Бобоедов: женщины предпочитают мужчин с глубоким взглядом и развитой мускулатурой

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Женщинам больше всего нравятся широкоплечие мужчины с глубоким взглядом и развитой мускулатурой. Об этом сообщил семейный психолог Роман Бобоедов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также прекрасный пол привлекают выступающие под кожей мышцы, широкая спина, крепкая шея и накаченные руки. Все это по факту считается показателем «эффективности биологической единицы».

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«Эти предпочтения формируются еще в детстве, когда ребенок учится постигать красивое глазами значимых для него взрослых. Именно их реакция плюс влияние СМИ формирует наши вкусы», — пояснил Бобоедов.