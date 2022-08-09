Психолог Блинова рассказала, как правильно приучить детей к спорту

Спортивный психолог Дарья Блинова рекомендовала приучать детей к спорту, начиная с трех лет. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По данным РИА ФАН, она посоветовала учитывать особенности и интересы ребенка. Это поможет правильно выбрать подходящий вид спорта. Также нужно посмотреть, какие секции доступны, чтобы найти ту, что устроит.

«Возможно, ваш сын с детства смотрит с папой баскетбол или дочка кружится на носочках перед зеркалом», — предположила Блинова.

Она добавила, что стоит брать в расчет не только предпочтения ребенка, но и его темперамент. Например, активным и эмоциональным детям могут подойти спортивные игры. А тем, кто более медлителен — бассейн или легкая атлетика.

«В спортивные школы стоит отдавать ребенка с пяти-шести лет. А спорт включать в жизнь малыша от трех лет», — рекомендовала Блинова.

Она отметила, что важно исходить из готовности ребенка к занятиям с социальной точки зрения. Этот показатель очень индивидуален. Также стоит учитывать специфику выбранного вида спорта, заключила психолог.