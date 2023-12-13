Общество 13 декабря 2023, 11:32 Психолог Блинова назвала разнообразие отдыха действенной мотивацией для ребенка

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Мотивировать ребенка на учебу и на исправление школьных оценок за первое полугодие поможет разнообразие отдыха.Об этом сообщила психолог Дарья Блинова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, ресурсы многих детей истощаются в преддверии Нового года. Разгрузка в эмоциональном плане и всевозможный отдых позволят ребенку набраться сил и повысить мотивацию.

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Отвлечь детей от рутины помогут предновогодний чек-лист, письмо Деду Морозу или же отметки дней в календаре. Кроме того, родителям стоит помогать ребенку с домашним заданием в этот непростой период, отметила психолог.