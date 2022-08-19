Психолог Бирарова: привычка давать имена бытовой технике связана с внутренней пустотой человека

Психолог Наиля Бирарова в беседе с изданием «Абзац» рассказала, нормально ли давать имена бытовой технике и другим неодушевленным предметам.

По словам эксперта, многие люди имеют привычку называть пылесосы, фены, утюги, микроволновки и другие приборы человеческими именами еще с детства.

«Многие из нас еще из детства привыкли давать имена своим вымышленным друзьям. Это иногда делается из-за внутренней пустоты. А иногда общения слишком много и хочется уединения со своим внутренним миром», — сказала она.

Бирарова уточнила, что часто это связано с тем, к какому типу личности относится человек, к экстраверту или интроверту.

«С одной стороны, чтобы снять напряжение от социума, у него есть такие вот друзья дома. С другой стороны, это ограждение от социума и от внешнего мира», — резюмировала психолог.