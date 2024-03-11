Общество 11 марта 2024, 13:28 Психолог Бетанова: выросшие без матери девочки могут переносить обиду на окружающих

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Зачастую у девочек, которые выросли без матери, возникает сильная обида. Выросший ребенок будет переносить ее на окружающих, сообщила доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, девочка, брошенная матерью в сознательном возрасте, будет стремиться всеми способами найти защиту. Главной фигурой во взрослой жизни для нее могут стать свекровь и старшие женщины с признанным авторитетом.

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«Девочка, брошенная мамой, может быть непохожа на нее характером, поскольку мамы не было и нет рядом с ней в качестве примера для подражания. При этом отдельные черты ее характера могут быть схожими с материнскими», — отметила психолог.