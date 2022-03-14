Психолог Беляева рассказала о способах, которые помогут справиться с сильной тревогой

Одним из важных элементов защиты от стресса является способность оставаться собой. Об этом Lenta.ru рассказала российский психолог Светлана Беляева. По словам специалиста, человек должен вспомнить, что составляет его будни и что приносит удовольствие.

Россиянам, которые в последнее время столкнулись с повышенной тревогой, Светлана Беляева посоветовала распланировать время так, чтобы больше заниматься приятными и важными делами. Таким образом у человека не будет времени на чтение тревожных новостей.

«Когда нет сил ни на что — читайте про себя, а лучше вслух — себе и другим людям, взрослым и детям, потому что чтение вслух обладает волшебным успокаивающим эффектом, запускает конструктивные процессы в мозге и активизирует воображение. Смотрите альбомы по искусству, ходите на выставки и в театр», — подсказала психолог.

Беляева напомнила, что в любых ситуациях, даже когда вы не согласны с собеседником, стоит оставаться вежливым. Даже улыбка может поддержать окружающих вокруг.