Общество 03 июля 2023, 12:06 Психолог Белецкая посоветовала концентрироваться на своих достоинствах, чтобы повысить самооценку

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Для того, чтобы повысить свою самооценку, важно не зацикливаться на недостатках, а сконцентрироваться на достоинствах. Об этом сообщила медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая, написал сайт «Москва 24».

Все самые обычные дела, которые человек воспринимает как нечто обыденное, на самом деле требуют усилий, а значит — и похвалы.

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Белецкая посоветовала вести дневник, в который человек может записывать достижения. Таки образом он проследит за всеми своими успехами, о которых возможно и не задумывался, добавила она.