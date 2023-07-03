03 июля 2023, 12:06
Психолог Белецкая посоветовала концентрироваться на своих достоинствах, чтобы повысить самооценку
Для того, чтобы повысить свою самооценку, важно не зацикливаться на недостатках, а сконцентрироваться на достоинствах. Об этом сообщила медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая, написал сайт «Москва 24».
Все самые обычные дела, которые человек воспринимает как нечто обыденное, на самом деле требуют усилий, а значит — и похвалы.
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Белецкая посоветовала вести дневник, в который человек может записывать достижения. Таки образом он проследит за всеми своими успехами, о которых возможно и не задумывался, добавила она.
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