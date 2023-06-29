29 июня 2023, 22:46
Психолог Белашова рассказала, почему не стоит отказываться от отпуска
Психолог Белашова заявила, что отказ от отпуска вызывает проблемы со здоровьем
Отказ от отпуска может стать причиной проблем со здоровьем. Такой информацией поделилась психолог Татьяна Белашова. Об этом сообщил «Аиф-Томск».
Специалист пояснила, что без отпуска человек может заработать синдром хронической усталости. В дальнейшем такое состояние ведет к выгоранию на работе, написал «ФедералПресс».
Реклама
«У человека начнутся проблемы со здоровьем, ощущение постоянной разбитости и отсутствия сил и как следствие проблемы с выполнением профессиональных обязанностей», — объяснила медик.
Реклама
Реклама