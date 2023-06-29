Общество 29 июня 2023, 22:46 Психолог Белашова рассказала, почему не стоит отказываться от отпуска Психолог Белашова заявила, что отказ от отпуска вызывает проблемы со здоровьем

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Отказ от отпуска может стать причиной проблем со здоровьем. Такой информацией поделилась психолог Татьяна Белашова. Об этом сообщил «Аиф-Томск».

Специалист пояснила, что без отпуска человек может заработать синдром хронической усталости. В дальнейшем такое состояние ведет к выгоранию на работе, написал «ФедералПресс».

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«У человека начнутся проблемы со здоровьем, ощущение постоянной разбитости и отсутствия сил и как следствие проблемы с выполнением профессиональных обязанностей», — объяснила медик.