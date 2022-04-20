Психолог Батуева заявила, что стресс является губительным процессом для организма

Многие люди после прочтения политических новостей начинают испытывать страх и стресс. По словам психолога Ольги Батуевой, страх является инструментом для выживания, а вот стресс может существенно навредить организму. Об этом написала Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что у человека существуют адреналиновая и кортизоловая реакция на какие-то внешние раздражители. Предсказать, как организм отреагирует на стресс, может сам человек.

«Адреналинщикам нужно какое-то действие — спорт, например, или ходьба, или еще что-то. Те, кто кортизольщики, здесь нужно переживать как раз, давать себя возможность, чтобы психика к этому адаптировалась и при этом не замереть. То есть что-то делать, какие-то очень простые действия делать, очень простые, не нарушая свой ритм жизни», — объяснила она.

Батуева добавила, что если страх перерастает в навязчивую тревожность, то здесь понадобится специалист.

«Если это есть страх на уровне высокой тревожности, бессонницы, еще чего-то, тогда только к специалисту. Мы не можем спланировать досконально свое будущее. Но мы можем понимать, что нам надо сейчас делать для того, чтобы удержать те ресурсы, которые есть. Прежде всего, это здоровье психологическое и физическое», — заключила психолог.