Общество 05 декабря 2023, 16:27 Психолог Батаева рассказала, что мужчина-тиран часто винит в неудачах свою женщину

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Психолог Екатерина Батаева в беседе с изданием «Газета.Ru» перечислила признаки, которые помогут распознать мужчину-тирана в начале отношений. По ее словам, человек, одержимый жаждой контроля и власти, часто в своих неудачах винит партнершу или окружающих его людей.

Тиран применяет контроль и критику, заставляя отчитываться и оправдываться. Как правило, он пытается вызвать у своей женщины чувство вины.

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«Мужчина хочет полностью завладеть вашим расписанием. Он лучше знает, что вам надевать, куда и с кем ходить или не ходить. Он отслеживает, во сколько женщина ушла с работы и когда приехала домой», — сообщила психолог.

На самом деле такое поведение не является проявлением заботы, оно означает желание контролировать.