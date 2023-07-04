Общество 04 июля 2023, 16:48 Психолог Баринова: ребенок гиперопекающих родителей отстает в психоэмоциональном развитии от сверстников

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Повышенное внимание, чрезмерная забота и тотальный контроль со стороны родителей опасны для психики их детей. Об этом сообщила педагог-психолог, нейропсихолог и детский психолог Сусанна Баринова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зачастую дети, воспитанные в гиперопекающих семьях, отстают в психоэмоциональном развитии от своих сверстников. Такое поведение родителей лишает ребенка самостоятельного развития.

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Как сообщили «Дни.ру», в будущем таким детям будет сложно выстроить взаимоотношения в коллективе.