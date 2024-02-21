Общество 21 февраля 2024, 11:27 Психолог Баранова связала кризис первого года семейной жизни с установлением взаимопонимания в паре

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Семейные кризисы случаются в разные годы совместной жизни. Так, кризис первого года связан с постепенным установлением взаимопонимания в паре, сообщила психолог Татьяна Баранова в беседе с Life.

По словам специалиста, на этом этапе происходит условное столкновение желаний, личных границ и представлений супругов о браке. Конфетно-букетный период сменяется бытом, романтика постепенно уходит на второй план.

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Кризис первого года семейной жизни можно преодолеть, если посмотреть на своего партнера без розовых очков. Очень важно любить и принимать друг друга без лишних ожиданий, отметила Баранова.