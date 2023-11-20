20 ноября 2023, 11:27
Психолог Бакумова назвала безусловную любовь главным правилом в воспитании счастливого ребенка
Психолог Оксана Бакумова назвала главное правило в воспитании детей. Счастливым ребенка может сделать безусловная любовь, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
«Безусловная любовь — это когда вы любите и принимаете ребенка таким, какой он есть. Со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками», — объяснила специалист.
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По ее словам, данный подход станет фундаментом для доверительных взаимоотношений с детьми, что в конечном итоге приведет к развитию цельной и счастливой личности.
Дети
психология
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