Общество 20 февраля 2024, 14:58 Психолог Бахарева: на стерилизацию в основном решаются женщины, которые выполнили свой репродуктивный потенциал

Читать 360tv в

На стерилизацию (операция, которая в основном предполагает перевязку маточных труб) чаще всего решаются женщины, которые уже выполнили свой репродуктивный потенциал. Об этом изданию «Страсти» сообщила перинатальный психолог Елена Бахарева.

Многодетные мамы во время консультации объясняют свое желание пройти стерилизацию тем, что им не подходят стандартные методы контрацепции: спираль, презерватив, противозачаточные таблетки.

Реклама

«Мы рассматриваем вариант перевязки труб. Я, как психолог рассказываю об операции, как это все проходит. Обычно женщина уже морально готова к такой процедуре и переубедить ее сложно», — сообщила специалист.

Многие женщины просто не имеют возможности каждый месяц покупать дорогостоящие противозачаточные таблетки, добавила Бахарева.