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    15 июля 2020, 13:52

    Психолог: бабушкам и дедушкам не нужно менять своих внуков

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Крупин, клинический психолог, в беседе с информационным агентством Nation News рассказал, как бабушкам и дедушкам нужно себя вести с внуками.

    По его словам, самое главное, что нужно запомнить старшим родственникам — не нужно менять своих внуков, их необходимо принимать такими, какие они есть. Так как крайне важно ощущать, что тебя любят и принимают, не пытаясь что-то исправить, и не осуждают.

    «Нужно любить своего внука, с его интересами и эти интересы разделять, что-то предлагать, но самое главное — не пытаться изменить», — пояснил психолог.

    Крупин отметил, что все семьи сами выстраивают свою систему отношений.

    «Существуют значимые для нас дедушки и бабушки, которые формируют нас как личность, а бывают такие, с которыми общения нет. Но ведь бабушки и дедушки, которые для нас ничего не значат — вряд ли их мнение для нас будет авторитетным, вряд ли они нас смогут к чему-то призвать, даже пока мы маленькие», — заявил клинический психолог.