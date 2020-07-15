Психолог: бабушкам и дедушкам не нужно менять своих внуков

По его словам, самое главное, что нужно запомнить старшим родственникам — не нужно менять своих внуков, их необходимо принимать такими, какие они есть. Так как крайне важно ощущать, что тебя любят и принимают, не пытаясь что-то исправить, и не осуждают.

«Нужно любить своего внука, с его интересами и эти интересы разделять, что-то предлагать, но самое главное — не пытаться изменить», — пояснил психолог.

Крупин отметил, что все семьи сами выстраивают свою систему отношений.

«Существуют значимые для нас дедушки и бабушки, которые формируют нас как личность, а бывают такие, с которыми общения нет. Но ведь бабушки и дедушки, которые для нас ничего не значат — вряд ли их мнение для нас будет авторитетным, вряд ли они нас смогут к чему-то призвать, даже пока мы маленькие», — заявил клинический психолог.